Mit Spitzenkandidat Janos Juvan wollen die Neos erstmals in den Kärntner Landtag einziehen. Im Gespräch mit der „Presse“ klagt Juvan über Bewerber, die nur noch 20 Stunden arbeiten wollen und eine leistungsfeindliche Politik.

Um den Einzug in den Landtag kämpfen am 5. März die Neos in Kärnten. Bei der Landtagswahl 2018 erreichten sie 2,1 Prozent. Gelingen soll der Einzug nun mit Janos Juvan, der die Landespartei im März 2022 übernommen hat.

„Die Presse": In der Bundespolitik sind die Neos etabliert, sie sitzen in sieben von neun Landtagen. Warum ist Kärnten so ein schwieriges Land für die Pinken?