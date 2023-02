Johannes Thingnes Bø: Der Goldhamster unter den Skijägern

Johannes Thingnes Bø dominiert die Konkurrenz nach Belieben. Bis zu sieben Stück Gold hat der Norweger in Oberhof im Visier. Solche Bestmarken findet man nicht einmal beim legendären Ole Einar Bjørndalen.

Oberhof. Es sind die Momente größter Überlegenheit, die Sportgeschichte schreiben. Unvergessen, wie Sprintstar Usain Bolt bei Olympia 2008 schon vor der Ziellinie den sicheren Sieg bejubelte. Noch deutlich mehr Zeit hatte und nahm sich Johannes Thingnes Bø bei der Biathlon-WM in Oberhof, als er in der Verfolgung vorzeitig seine dritte Goldmedaille mit der Pose von Fußballer Erling Håland zelebrierte: Er ging auf die Knie und zeigte auf die Fans. „Ich bin sicherlich nicht so berühmt wie er, aber eine gute Nummer zwei“, scherzte Bø danach über seinen norwegischen Landsmann.

Dabei ist der Vergleich eindeutig: Während Stürmerstar Håland bei einem Meistertitel (Salzburg) und zwei Cupsiegen (Salzburg, Dortmund) hält, füllt Bø seinen Trophäenschrank im Rekordtempo. Zu dominant tritt der 29-Jährige in der Loipe auf, sodass selbst Fehler am Schießstand ihn nicht bremsen. Das weckt Erinnerungen an einen anderen Norweger: Ole Einar Bjørndalen. Doch selbst die Biathlon-Ikone schaffte nicht mehr als vier Goldene bei einer WM.