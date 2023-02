Weltbank-Präsident David Malpass kündigt seinen Rücktritt an

(c) APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI (BRENDAN SMIALOWSKI)

Die Amtszeit des US-Ökonomen wäre noch bis ins nächste Jahr gegangen. Er sucht offenbar "neue Herausforderungen“.

Weltbank-Präsident David Malpass hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Der 66-Jährige wird den Posten Ende Juni abgeben, wie die internationale Finanzinstitution mit Sitz in Washington am Mittwoch mitteilte. Malpass will nach eigenen Angaben "neuen Herausforderungen" nachgehen.

Der US-Ökonom war im April 2019 Chef der Weltbank geworden. Seine

fünfjährige Amtszeit wäre eigentlich bis ins nächste Jahr gegangen.

Malpass hatte im vergangenen Jahr mit Äußerungen zur Erderwärmung

für Wirbel gesorgt. Kritiker warfen ihm vor, den menschengemachten

Klimawandel in Frage zu stellen.

(APA/AFP)