Lily James: „Das Herz macht, was es will“

Die britische Schauspielerin Lily James ist ab 23. Februar in der Feelgood-Komödie „What's Love Got to Do with it“ zu sehen.

In Lily James' neuem Film ist die 33-Jährige Britin auf der Suche nach der wahren Liebe. Bei einem Interview in London erzählt die Schauspielerin von ihren persönlichen Einstellung in Sachen Liebe und warum es für sie das irrationalste Gefühl der Welt ist.

Lily James hat schon als Cinderella verzaubert, in „Downton Abbey“ gedient und ist in „Mamma Mia – Here We Go Again“ über die Leinwand getanzt. Mit Ikonen wie Meryl Streep und Maggie Smith ist sie per Du. Jetzt sucht sie nach Liebe. Zumindest in der Feelgood-Komödie „What's Love Got to Do with it“ (Start 23. 2.), die das Suchen und Finden der Liebe in zwei völlig unterschiedlichen Kulturen unter die Lupe nimmt. Wie findet man die Liebe, die hält? In London stand uns die 33-jährige Britin direkt Rede und Antwort.



Lily, waren Sie je skeptisch, was zuckersüßen Liebeswahn angeht, und allergisch gegen die „Bis dass der Tod uns scheidet“- und „Du allein“-Schwüre?

Lily James: Ja, schon. Ich glaube, man kann in unterschiedlichen Lebensphasen auch einmal eine zynische Phase haben, aber dass sich auch das ständig ändert, weil man reift und in neue Phasen seines Lebens eintritt. Meine Figur Zoey ist zu Beginn des Films sehr auf ihre Karriere konzentriert, sehr ehrgeizig und kreativ, da kommt ihr Liebesleben irgendwie zu kurz. Denn jeder weiß, dass man fürs Dating, genau wie für die Arbeit, richtig Energie, Mühe und Zeit investieren muss. Es geht also eher darum, herauszufinden, was einem in den verschiedenen Phasen des Lebens am wichtigsten ist. Oder aber einfach zu warten, bis die richtige Person auftaucht, und darauf zu vertrauen, dass das, was passieren soll, auch passieren wird. Und dass das Universum einen Plan hat.



Ist Liebe für Sie ein Gottesgeschenk, etwas, was passiert, ob man will oder nicht? Oder ist eine Beziehung auch sehr viel Arbeit und der Wunsch, dass es funktioniert?