Wie zeitgemäß ist die Opernwelt? „Die Oper war revolutionär und ist dann stecken geblieben“, sagt die über Nacht berühmt gewordene Volksopern-Mezzosopranistin Katia Ledoux. Ein Gespräch über Hemmschwellen, Repräsentation und das Queere an „Carmen“.

Sie sind neulich über Nacht zu viraler Berühmtheit gekommen, als Sie in der Volksoper für den erkrankten Titel-Tenor in „Orpheus in der Unterwelt“ eingesprungen sind – als Mezzosopranistin und zusätzlich zu ihrer eigenen Rolle der Venus. „Hat es sich gelohnt? Absolut nicht!“, schrieben Sie nach ihrem Einsatz. Bereuen Sie ihn denn?

Katia Ledoux: Er hat mir viel Publicity und positives Feedback gebracht. So gesehen hat es sich natürlich gelohnt. Ich hoffe aber, dass ich das Leben von Sängerinnen und Sängern nicht schwerer gemacht habe. Ich will nicht, dass das normalisiert wird. Dass Opernhäuser erwarten, dass man in 24 Stunden eine Partie erlernt. Das ist absurd! (Lacht.) Ich war fix und fertig danach.

Was war denn das Schwierigste daran?

Das Stressigste war das Umziehen. Einmal hatte ich nur 90 Sekunden, um von diesem armen Musiker zur glamourösen Göttin zu werden. Komplett mit Perückenwechsel. Vier Hände haben mich umgeschminkt, vier oder sechs mein Kostüm gewechselt. Und die Inspizientin hat mir währenddessen noch die Noten gehalten. Das Singen war das geringste Problem!

Lag die Opernliebe bei Ihnen in der Familie?

Überhaupt nicht. Ich war immer crazy nach Oper, aber meine Eltern hatten nicht wirklich Ahnung von klassischer Musik. Was, glaube ich, für mich ein Glück war. Sie waren immer total begeistert, egal was ich tat. Und ich war nicht wie eines dieser Kinder aus "America's got Talent", die schon als Kleinkinder wahnsinnig gut singen. Ich habe mir jetzt alte Videos angeschaut, in denen ich als Kind mit Vorhängen im Wohnzimmer große Shows aufgebaut habe: Ich habe schlimm gesungen! Aber meine Eltern haben mich bestärkt. Mit drei Jahren habe ich eine VHS der Oper „Carmen“ gesehen. Kleinkinder haben ja gerne so Obsessionen, „Carmen“ war meine Obsession. Ich konnte es auswendig. Später bin ich oft in die Volksoper gegangen.

Jetzt sind Sie im Ensemble. Eine Heimkehr?

Eigentlich wollte ich nach der Uni nicht nach Wien zurück. Dann habe ich gehört, wie Lotte de Beer darüber gesprochen hat, die Oper zu revolutionieren. Das war, was auch ich mir immer gewünscht habe: dass die Oper sich öffnet. Es gibt im Moment noch eine Hemmschwelle für viele.

Wie sieht diese Schwelle aus?

Das größte Problem der Oper ist das Image. Viele denken sich: Oper ist nichts für mich, das ist etwas für alte, reiche, weiße Menschen. Nein, ist es nicht! Es gibt aber ein paar Opern im Repertoire, die problematische Weltanschauungen haben. Mein Lieblingsbeispiel ist die „Zauberflöte“: Da gibt es Monostatos, der als einziger Charakter eine definierte Hautfarbe hat, und der als faul, böse beschrieben wird. Er hat eine „lustige“ Arie, in der er singt, dass er Pamina küssen will, während sie schläft – „weil ein Schwarzer hässlich ist“ und nie geliebt werden würde. Und im Publikum sitzen schwarze Kinder und hören das. Das ist urschlimm!

Sollte man die „Zauberflöte“ Ihrer Meinung nach also nicht mehr spielen?