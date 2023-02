Privates Pop-Up: Größte Franz-West-Ausstellung in Wien seit 1996

Der Rechtsstreit um Franz Wests Nachlass ist noch immer nicht beendet. Vier Sammler organisieren jetzt in der ehemaligen Galerie Mauroner eine beeindruckende Schau in Wiens Innenstadt. Ab kommender Woche.

Gezerre um Nachlass von Franz West beendet“, „West'sches Wirrwarr“, Kinder bekommen recht, Archiv-Verein bekommt recht, Privatstiftung bekommt recht – und dann hebt der Oberste Gerichtshof alles wieder auf und gibt zurück ans Erstgericht. Seit dem Tod von Österreichs international gefragtestem Künstler 2012 – seit elf Jahren! – haben die Prozesse um dessen künstlerischen Nachlass nicht aufgehört.

Und nein, das hat er auch nicht, als 2021 wieder verkündet wurde: Erbstreit beendet, wie die letzte Meldung dazu in den Nachrichtenagenturen lautet. Er ist nicht beendet, wie „Die Presse“ erfuhr. Wann damit zu rechnen sein wird, darüber gibt es unterschiedliche Vermutungen – die Privatstiftung hofft, in diesem Jahr. Von der Gegenseite hört man: Nicht in den nächsten zwei Jahren. Was für eine Schande für Österreichs Rechtssprechung. Was für ein Verlust für Ansehen und Wert von Franz Wests Werk.