Papst Franziskus sagt Audienz wegen Gesundheitsproblemen ab

Der 86-Jährige hätte die jungen Mitglieder einer christlichen Organisation treffen sollen, beklagt jedoch starken Schnupfen.

Papst Franziskus hat wegen Gesundheitsproblemen eine Audienz am Donnerstag absagen müssen. Der 86-Jährige sei schwer verkühlt und könne nicht sprechen, teilte der Vatikan mit. Der Papst hätte die jungen Mitglieder einer christlichen Organisation treffen sollen.

Der Text einer geplanten Ansprache des Papstes bei einer ersten Audienz am Donnerstagvormittag wurde an die Teilnehmer verteilt und nicht von Franziskus verlesen. Der Pontifex traf am Donnerstag junge Priester und Mönche der orthodoxen Kirchen. "Ich bin krank. Ein Schnupfen hindert mich am Sprechen", sagte Franziskus und entschuldigte sich.

Der Heilige Vater hatte nach einer Darmoperation im Sommer 2021 immer wieder angedeutet, dass er sich einen Rücktritt vorstellen könne, wenn es ihm gesundheitlich zu schlecht gehe. Wegen eines schweren Knieleidens sitzt der Argentinier seit Anfang 2022 zudem bei öffentlichen Auftritten meist im Rollstuhl.

(APA)