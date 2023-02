Der Wagen des Roten Kreuzes krachte bei einem Überholvorgang in den Pkw des Ehepaars, der 69-jährige Mann und die 66-jährige Frau starben.

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Rettungsauto sind am Donnerstagnachmittag in Horitschon (Bezirk Oberpullendorf) zwei Personen getötet worden. Der Wagen des Roten Kreuzes krachte bei einem Überholvorgang in den Pkw des Ehepaars, der 69-jährige Mann und die 66-jährige Frau starben. Auch die Insassen des Einsatzfahrzeugs erlitten Verletzungen, berichtete der Rettungsdienstleiter beim Roten Kreuz Burgenland, Hans-Peter Polzer.

