Wo man Frieden inmitten des Kriegs findet

„Die Jugend braucht die Vision eines Lebens jenseits des Kriegs“, betont die Politikwissenschaftlerin Rina Alluri. (c) SOPA Images/LightRocket via Gett

Die Politikwissenschaftlerin Rina Alluri erforscht in Konfliktregionen weltweit friedensstiftende Akteurinnen und Akteure. Eine bedeutende Rolle spielen dabei wirtschaftliche Netzwerke und Initiativen für Jugendliche.

Krieg hat viele Gesichter. Die medialen Reflexionen zum gestrigen Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine machten das einmal mehr schmerzlich bewusst. Aber: „Auch Frieden hat viele Gesichter“, sagt Rina Alluri von der Uni Innsbruck, die seit Jänner den Unesco-Lehrstuhl für Friedensforschung hier innehält. In ihrer Arbeit analysiert die Politikwissenschaftlerin, wer hinter den Kulissen dabei hilft, den Weg zum Ende eines Konflikts zu ebnen. „Ich habe mir unter anderem die Rolle von wirtschaftlichen Akteurinnen und Akteuren in Sri Lanka während des Bürgerkriegs angeschaut“, so Alluri. Besonders wenn sich ein Fenster für Dialog und Verhandlungen auftut, würden sie gute Dienste leisten.

Geschäftsleute für Frieden

„Sie stellen neutrale Verhandlungsorte zur Verfügung und agieren als ,Makler‘. Außerdem ermutigen sie Diskurse, in denen betont wird, dass alle von Frieden profitieren – das konnte man nicht nur in Sri Lanka beobachten, sondern auch in Nordirland und Südafrika.“ Hier gründeten Geschäftsleute – meist von großen lokalen Familienunternehmen aus Sektoren wie Tourismus, Landwirtschaft oder Bauwesen Business-Netzwerke als Friedensinitiative und traten damit in den Medien auf. Ihr Vorteil? „Sie wurden als gewöhnliche Bürgerinnen und Bürger wahrgenommen.“

Alluri betont, dass Frieden mehr als nur die Abwesenheit von Krieg sei. Es gehe genauso um den Zugang zu Bildung und den Umgang mit den Künsten, um die Verbundenheit mit der Natur sowie um soziale Gerechtigkeit. „Wir unterscheiden Friedenssicherung, Friedensstiftung und Friedensaufbau. Sie sind miteinander verwoben.“ Ausgehend von dieser Definition ließen sich in jedem Kriegskontext Aspekte von Frieden finden. Im ersten Moment mag das klischeehaft klingen. Begreift man jedoch Frieden nicht als Zustand, sondern als Prozess, eröffnet das neue Handlungsspielräume.

„Viele ukrainische Studierende und Lehrende sind remote verbunden und setzen die Ausbildung trotz Krieg und manchmal, obwohl der Zugang zu Grundbedürfnissen nicht gesichert ist, fort“, sagt Alluri. „Das ist ein gutes Beispiel für Friedensstiftung. Es ist enorm wichtig, dass die Jugend Zukunftsaussichten, die Vision eines Lebens jenseits des Kriegs, hat – dazu gehören Job und Lebensunterhalt sowie der Aufbau bestimmter sozialer Fähigkeiten.“ Neben Schulen seien sportliche Aktivitäten, aber auch Möglichkeiten für sozial-emotionales Lernen etwa in Theatergruppen oder Workshops ein wesentlicher Nährboden für informelle Friedensstiftung.

Tabus gemeinsam reflektieren

„Jugendliche haben das höchste Risiko, von Konfliktparteien rekrutiert zu werden, aber sie haben auch das größte Potenzial, zukünftige Friedensstifter und -bauer zu sein.“ Sie müssen Werkzeuge erhalten, um mit Wut und Frustration umzugehen, und brauchen außerhalb der formalen Ausbildung Orte, an denen sozial-emotionales Lernen in einer sicheren Umgebung gefördert wird. In Regionen, in denen Religion oder Herkunft für Konflikte sorgen, sei es zum Beispiel notwendig, dass junge Menschen lernen, Identitäten und Tabus zu reflektieren, und wie diese wiederum mit bestimmten Diskursen und Vorstellungen verknüpft sind. Ein weiterer wichtiger Punkt: Jugendliche mit verschiedenen Hintergründen zusammenzubringen. Alluri: „Es geht darum, eine Umwelt zu schaffen, in der Frieden normal wird.“

Eine Vermutung, die sich angesichts vieler Negativschlagzeilen stellt: Nehmen die Konflikte weltweit zu? Der Global Peace Index sagt: im Durchschnitt ja, aber nur minimal. Seit 16 Jahren rankt das australische Institute for Economics and Peace 163 Staaten und Territorien nach 23 spezifischen Indikatoren. Demnach galt 2022 Island als das friedlichste Land, Österreich lag auf Platz fünf. Die niedrigste Bewertung erhielt Afghanistan. Die Ukraine rutschte auf Platz 153 – zwischen Nordkorea und den Sudan. „Im Moment fühlt es sich weltweit aufgrund der Pandemie und der Gesundheitskrise nach mehr Konflikten und Tragödien an. Wir nehmen diese intensiver wahr“, erklärt Alluri. „Dann sind da noch jene Krisen, die durch Klimawandelfolgen wie die Dürre in Äthiopien ausgelöst werden. Und in Europa kommt zusätzlich der Ukraine-Krieg hinzu.“

Krisen überlagern sich

Retrospektiv betrachtet, sei die Situation heute jedoch nicht unbedingt einmalig. Solche sich überlagernden Ereignisse habe es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Dabei finden Verbesserungen und Verschlechterungen nicht selten zeitgleich statt. „Wenn man sich etwa die 1990er-Jahre anschaut: Da hatten wir den Zerfall Jugoslawiens und den Genozid in Ruanda, aber gleichzeitig gab es einen Wandel weg von Apartheid zu Demokratie in Südafrika.“

Wie subjektiv die Frage nach dem globalen Friedenslevel ist, erlebt Alluri als Co-Leiterin des Masterstudiums Peace and Conflict Studies an der Uni Innsbruck in ihrer alltäglichen Arbeit mit Studierenden. „Sie kommen aus der ganzen Welt, und manche müssen angesichts laufender Konflikte bangen, ob es sicher für sie ist, nach Hause zurückzukehren.“