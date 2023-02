Am Paganella: Ein Gipfel mit Blick auf den Gardasee

Drucken

Hauptbild • Die Brenta-Dolomiten sind vom gegenüberliegenden Paganella besonders gut zu sehen. • beigestellt/ Filippo Frizzera

Im Südwesten der autonomen Provinz Trentino liegt, zwischen dem gleichnamigen Berg und den Brenta-Dolomiten, die Paganella-Hochebene. Auf die Aussicht von dort lässt sich am besten mit einem Glas Trentodoc anstoßen.

Es ist nicht nur der fehlende Akzent, der den Verdacht nahelegt, dass es sich bei dem eben vorstellig gewordenen Mann nicht um einen waschechten Italiener handelt. Tatsächlich verrät ihn sein Vorname: Der aus Hamburg ins Trentino eingeheiratete Torben Endrici führt hier mit Frau und Schwiegerfamilie die Weinkellerei Endrizzi, die unterschiedliche Schreibweise geht auf den Trientiner Dialekt zurück.

Der Traditionsbetrieb mit der Kellerei direkt an der Via Claudia Augusta, war maßgeblich an der Entwicklung des Trentodoc beteiligt, des klassischen Schaumweins aus regionalen Trientiner Höhenlagen. Die zugehörigen Weingärten erstrecken sich gleich hinter der Kellerei den Hang hinauf, hier können Sorten aller Höhenlagen angebaut werden. Unter anderem Chardonnay und Pinot nero für ein Herzeigeprodukt des Hauses, den Piancastello Riserva, einen Trentodoc, der auch zum Essen gereicht wird. An seiner neuen Heimat scheint Endrici durchaus Gefallen gefunden zu haben: „In Italien sind nur zwei Dinge schlecht – die niedrigen Löhne und die Politik. Aber gerade das Trentino ist eine tolle autonome Region.“ Hier liegen das Deutsche und das Italienische eben überraschend nah beieinander.

Auf allen Höhenlagen