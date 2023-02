Wiens tragische Bauhaus-Heldin

Das Wien Museum stellt Wiens einziges Bauhaus-Architekturbüro zwischen Sozialutopie und Exzentrik vor: Es wurde von Friedl Dicker und Franz Singer gegründet.

Es ist das vorläufige Finale der wundersamen Wiederentdeckung von Friedl Dicker, die sich in den vorigen zwölf Monaten in Österreich abspielte: Die Vorstellung des einzigen Bauhaus-Architekturbüros, das Wien vor der NS-Zeit hatte, betrieben von Friedl Dicker-Brandeis (1898–1944) und Franz Singer (1896–1954). Die Ausstellung im Ausweichquartier des Wien Museums (Musa) ist die letzte von dreien – nach der großen Dicker-Retrospektive im Lentos. Nach der intensiven Archiv-Befragung der Angewandten im Heiligenkreuzerhof.



Warum diese Ballung? Dickers Biografie ist eine tragische Zeitgeschichte sondergleichen, dass sie noch nicht verfilmt ist, macht wahrlich Staunen. 1917 lernt sie in der privaten Kunstschule von Künstler-Guru Johannes Itten Singer kennen und lieben, beide stammen aus jüdischen Familien. Sie folgen Itten nach Weimar ans Bauhaus, wo dieser lehrt. 1923 gründen Dicker und Singer dann eine eigene „Werkstätte bildender Kunst“ in Berlin, kehren aber bald nach Wien zurück, wo sie mit ihren Möbeln und Wohnkonzepten im Bauhaus-Geist zu Recht weniger Konkurrenz vermuten. 160, 170 Projekte planten sie, einiges wurde verwirklicht, nichts besteht heute noch. Ihr Montessori-Kindergarten für den Goethehof 1931 war der internationale Durchbruch – er gilt als erster „moderner“ Kindergarten.