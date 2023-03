Löschhubschrauber bei großem Schilfbrand im Nordburgenland angefordert

Am Donnerstag wurden fünf Hubschrauber alarmiert, um den Brand in Weiden am See in Griff zu bekommen. 200 Hektar Schilf seien bereits abgebrannt - umgerechnet 280 Fußballfelder.

Bei Winden am See (Bezirk Neusiedler See) haben am Donnerstag 13 Feuerwehren weiterhin einen Schilfbrand bekämpft. Zur Unterstützung wurden in der Früh insgesamt fünf Löschhubschrauber angefordert, drei vom Innenministerium und zwei vom Bundesheer, erklärte ein Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Neusiedl am See. 200 Hektar Schilf brannten bereits ab (das sind umgerechnet 280 Fußballfelder), Auslöser des Brandes war am Mittwoch eine Erntemaschine für Schilf.

Hubschrauber des Bundesheeres im Löscheinsatz. APA/Bundesheer/Kulterer



Das Gerät war am frühen Nachmittag in Brand geraten, die Flammen griffen dann rasch auf das Schilf über. Zwischenzeitlich waren über 20 Feuerwehren aus dem Burgenland sowie Niederösterreich im Einsatz.

Größe des Brandes mit Drohne vermessen

Am Donnerstag in der Früh erklärte der Sprecher, dass die Feuerfront Richtung Breitenbrunn in der Nacht gesichert werden konnte, nun breiteten sich die Flammen jedoch wieder Richtung Norden und damit Winden aus. Mittels Drohnen wurde das abgebrannte Gebiet vermessen - rund 200 Hektar waren es bis zu dem Zeitpunkt.

APA/BFKDO ND

Da es sich um ein für die Einsatzkräfte unzugängliches Gebiet handelt, wurde Unterstützung aus der Luft angefordert. Die Feuerwehr hofft, dass der Brand dadurch möglichst rasch unter Kontrolle gebracht werden kann. Das Bundesheer ist mit zwei Hubschraubern aus Tulln und Hörsching im Einsatz. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) betonte dazu: "Wir werden die Einsatzkräfte bei der Bekämpfung des Brandes selbstverständlich unterstützen, und ab heute zwei Hubschrauber des Bundesheeres bis zum 'Brandaus' zum Einsatz bringen."

Am Boden werden die Feuerwehrleute die Befüllung der Wassertanks vornehmen. Aktuell sind 13 Feuerwehren mit 26 Fahrzeugen und rund 120 Mitgliedern an Ort und Stelle. Die Einsatzkräfte appellieren an die Bevölkerung, sich von der Brandstelle fernzuhalten und ihre Anweisungen zu befolgen.

Keine Verletzten

Bereits am Abend waren rund 20 Feuerwehren aus dem Burgenland und Niederösterreich im Einsatz. Verletzt wurde niemand, hieß es von der Landessicherheitszentrale.

Die Löscharbeiten wurden durch die Wetterbedingungen erschwert: "Der Wind dreht sich ständig, daher ist es schwierig, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Das wird noch länger dauern", stellte ein Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Neusiedl am See fest. Zur Wasserversorgung mussten laut Feuerwehr lange Schlauchleitungen, teils unter schwerem Atemschutz verlegt werden.

Schilfernte bei Trockenheit gefährlich

Rund um den Neusiedlersee wird mit Schilferntemaschinen, meist Kettenfahrzeuge, Schilf geschnitten. Einerseits wird das Schilf für viele Dinge verwertet, etwa als Bau- oder Dämmmaterial. Andererseits ist der Schilfschnitt auch für die Natur wichtig.



Im Gebiet um den Neusiedlersee herrscht allerdings extreme Trockenheit. Brände können sich leicht verbreiten. Erst vor etwa zwei Monaten ist in Mörbisch eine Schilferntemaschine abgebrannt, dieser Brand konnte eingedämmt werden.





Schilferntemaschine beim Neusiedlersee (Archivbild) Die Presse, Clemens Fabry

(APA/Red.)