Dem Ex-Premier, Ex-Gesundheitsminister Speranza und weiteren rund 20 Personen wird vorgeworfen, in der ersten Phase des Covid-Ausbruchs in Bergamo nicht ausreichend Maßnahmen gesetzt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft der norditalienischen Stadt Bergamo hat Ermittlungen gegen den ehemaligen Premierminister Giuseppe Conte und den früheren Gesundheitsminister Roberto Speranza aufgenommen. Die beiden sind wegen des Vorwurfs der Fahrlässigkeit und der Inkompetenz im Umgang mit der ersten Phase der Corona-Pandemie in Italien im Frühjahr 2020 ins Visier der Ermittler geraten, wie die Justizbehörden am Mittwochabend mitteilten.

Ermittlungen wurden gegen circa 20 Personen aufgenommen, darunter den lombardischen Präsidenten Attilio Fontana, den ehemaligen Gesundheitsassessor der Lombardei, Giulio Gallera, und den amtierenden Präsidenten des Obersten Gesundheitsinstituts, Silvio Brusaferro.

Warum wurde Bergamo nicht früher abgeschottet?

Bei den Untersuchungen der Staatsanwälte gehe es vor allem um das mögliche Versäumnis der Regierung, im März 2020 besonders betroffene Gebiete in der Provinz Bergamo als sogenannte „Rote Zonen" nicht abgeschottet zu haben, um so die Ausbreitung des Virus zu stoppen, hieß es aus Ermittlerkreisen. Mit mehr als 185.000 Coronavirus-Todesopfern zählt Italien zu den von der Pandemie am stärksten betroffenen Ländern der Welt.

Die Untersuchung war vor fast drei Jahren aufgrund von über 200 Anzeigen in die Wege geleitet worden, die Familienangehörige von Covid-19-Todesopfern gegen die Regierung Conte (2018-2021) erstattet hatten. Conte erklärte sich zur Zusammenarbeit mit der Justiz zur Klärung der gegen ihn gerichteten Vorwürfe bereit. Er habe stets "mit größtem Engagement und vollem Verantwortungsbewusstsein im Interesse der Italiener gehandelt", hieß es in einer Presseaussendung.

(APA)