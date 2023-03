Österreichs Treibhausgase: Von Trendwende keine Spur

(c) dpa (Ulrich Perrey)

Weniger Treibhausgase im Verkehr - es wird aber nicht weniger gefahren, sondern weniger in Österreich getankt. (c) dpa (Ulrich Perrey)

2022 ist ein Minus bei den klimaschädlichen Gasen zu verzeichnen. Trotzdem gibt es kein Aufatmen in der Klimapolitik, der Rückgang ist auf externe Faktoren zurückzuführen.

Die endgültigen Zahlen gibt es noch nicht, sehr wohl aber eine Art Hochrechnung. Und die zeigt, dass die Menge der Treibhausgase, die aus österreichischen Quellen 2022 in die Atmosphäre gelangt, sind gegenüber 2021 um 4,9 Prozent geringer gewesen ist. Eine Trendumkehr ist dieses Minus von etwa 3,8 Millionen Tonnen (CO 2 -Äquivalent) allerdings nicht.

Denn die entscheidenden Faktoren liegen nicht in politischen Maßnahmen, sondern in eher zufälligen. Der größte Einzelfaktor, in dem ein Rückgang festgestellt worden ist, betrifft den Gebäudesektor, der mit einer Reduktion von 1,1 Millionen Tonnen zu Buche schlägt.

Zurückzuführen ist das auf mildere Temperaturen und infolgedessen einer kürzeren Heizperiode. Zwischen Jänner und November 2022 ist die Zahl der Heizgradtage um 15,6 % gesunken. Die geringere Stahlproduktion im Vorjahr sorgt für 0,6 Millionen Tonnen weniger an Treibhausgasen aus diesem Sektor und 0,7 Millionen Tonnen weniger in der OMV. Der Grund: der lange Ausfall der Destillationsanlage.