150 Feuerwehrleute bei Wohnhausbrand im Bezirk Amstetten im Einsatz

150 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand in einem Wohnhaus zu löschen. Es wird davon ausgegangen, dass der Eigentümer das Feuer absichtlich gelegt hat.

In Haag (Bezirk Amstetten) waren in der Nacht auf Freitag 150 Mitglieder von acht Feuerwehren bei einem Wohnhausbrand im Einsatz. Nach Angaben des Bezirkskommandos Amstetten wurde kurz nach 2.00 Uhr "Brand aus" gegeben. Der Eigentümer des Objekts dürfte nach APA-Informationen in Zusammenhang mit dem Feuer Suizid begangen haben. Er wurde auf der in der Nähe liegenden Westbahnstrecke von einem Zug erfasst. Die Ermittlungen der Polizei waren im Laufen.

Über den nächtlichen Brand sowie den Vorfall an der Weststrecke hatten zuerst "Heute" und der ORF Niederösterreich online berichtet. Die acht Feuerwehren waren am Donnerstag kurz vor 23.00 Uhr alarmiert worden. Laut einer Aussendung des Bezirkskommandos hatten sich die Flammen bereits ausgebreitet, sie waren bei der Anfahrt weitläufig zu sehen.

Gestartet wurde von den Helfern ein Innen- und Außenangriff. Mittels Steckleitern und einer Drehleiter verschafften sich die Feuerwehrleute Zugang zum Dach, zeitweilig drohte auch eine Decke einzustürzen. Mehrere Atemschutztrupps waren an Ort und Stelle.

"Zu Beginn des Einsatzes war die Lage noch relativ unklar und es wurden Personen im Brandobjekt gesucht. Auch bei einem angrenzenden Gebäude galt es zu löschen, dieses konnte geschützt werden", berichtet Einsatzleiter Johannes Stöffelbauer von der Freiwilligen Feuerwehr Pinnersdorf. In den Morgenstunden waren Nachlöscharbeiten im Gange.

Es gibt eine Reihe Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-praevention.gv.at findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Telefonische Hilfe gibt es auch bei: Kriseninterventionszentrum (Mo-Fr 10-17 Uhr): 01/406 95 95, kriseninterventionszentrum.at

Rat und Hilfe bei Suizidgefahr 0810/97 71 55

Psychiatrische Soforthilfe (0-24 Uhr): 01/313 30

Sozialpsychiatrischer Notdienst 01/310 87 79

Telefonseelsorge (0-24 Uhr, kostenlos): 142

Rat auf Draht (0-24 Uhr, für Kinder & Jugendliche): 147

Gesprächs- und Verhaltenstipps: bittelebe.at Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige bietet auch der noch recht junge Verein „Bleib bei uns“. www.bleibbeiuns.at

(APA)