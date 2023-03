Zu den Sätzen, die alle gern sagen, die dadurch aber keine Spur wahrer werden, gehört: Du musst raus aus deiner Komfortzone.

Also ich kann nur sagen: Vorsicht! Man hat sich ja doch schreckliche Mühe gegeben, oft ein Leben lang, um hineinzukommen in diese Komfortzone. In den verschiedensten Bereichen: Beziehungskomfortzonen, Familienkomfortzonen, Vater-Sohn-Kommfortzonen, Hund-Mensch-Komfortzonen, Berufskomfortzonen, Freizeitkomfortzonen, und überhaupt halt alles so hinzukriegen, dass es einem guttut und passt (was ja eh in den seltensten Fällen querbeet gelingt). Hätte man es aber tatsächlich geschafft (hypothetisch, theoretisch, nur mal so angenommen), in diesen Zonen drinnen zu sein, was bitte zum Teufel sollte einen reiten, da wieder rauszuwollen? Freiwillig noch dazu?!

Ich weiß schon, die, die diesen Satz im Munde führen, meist für andere, weil sie selbst ja voll drinnen sind in ihrer Komfortzone, wenn sie anderen ungefragt empfehlen, die ihre zu verlassen, also diejenigen argumentieren in etwa so: Es gehe darum, sich neu zu erfinden (auch so ein Satz) wie Daniel Düsentrieb, neue Erfahrungen zu suchen, die man nur machen könne, wenn man Altbekanntes, allzu Vertrautes über Bord werfe, ausgetrampelte Pfade verlasse, sich Herausforderungen stelle . . . (Sie wissen schon, diese Dinge halt), dann jedenfalls: werde alles besser.

Also zuerst anders, dann aber immer auch irgendwie besser, so zumindest das Versprechen. Deshalb: Wenn jemand versucht, Sie aus Ihrer Komfortzone zu verjagen, sei es durch süße Versprechungen, durch vage Andeutungen oder gar mit gar nicht so sanfter Gewalt: Nur ja nicht öffnen, Türen verrammeln, Kasten davorschieben. Rate ich Ihnen ganz ungefragt. Während ich mich hier in meinen vier Kolumnenwänden labradoodlewohl fühle.

("Die Presse Schaufenster" vom 24.02.23)