CO2-Handel: Alle Klima-Sünden sind vergeben - für nur einen Euro

Der boomende Markt für freiwillige CO2-Zertifikate wird von Skandalen gebeutelt. Die grünen Versprechen der Firmen halten zu oft nicht. Nur klare Regeln können den Wildwuchs stoppen.

Shell tut es. Die AUA tut es. Disney und Netflix tun es. Ja, sogar der Vatikan tut es. Sie alle halten freiwillige CO 2 -Zertifikate, um ihre Klimabilanzen aufzupolieren – und grünere Produkte anpreisen zu können. Erst kürzlich hat Shell den ersten Tanker mit 70.000 Tonnen „CO 2 -neutralem“ Flüssiggas nach Taiwan verschifft. Damit der fossile Brennstoff als klimafreundlich durchgeht, hat der Konzern 190.000 Tonnen an CO 2 -Emissionen durch den Kauf von „Carbon Credits“ kompensiert. Das Geld ging an Organisationen, die etwa Bäume pflanzen, um so die Treibhausgase wieder aus der Atmosphäre zu holen. Das hilft dem Klima, beruhigt das Gewissen der Kunden und lässt sich bestens vermarkten. Alles in Butter also?