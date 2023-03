Die Vielfalt des Sports verwelkt: Genier dich, Österreich!

Die Formel 1 röhrt im Live-TV durch unsere Wohnzimmer, aber ORF Sport+ muss zusperren?

Mainstream ist unser breites Entertainment. Fußball, Ski, Formel 1 und Kommerzevents wie Olympia flimmern auf ORF1. Dass Rechte immer teurer wurden und Pay-TV (Sky) wie Streamingdienste (Dazn, Canal+) dem Öffentlich-Rechtlichen das Wasser abgruben, führt dazu, dass entbehrliche Champions- oder Europa-League-Spiele – trotz GIS als Free-TV gepriesen – aus dem Programm verschwanden.

Dabei, die Vielfalt wird längst negiert. Handball, Leichtathletik, Hockey, Schwimmen etc.: Es läuft in kleinen Hallen, im nicht so grellen Rampenlicht, dafür mit Herzblut, Einsatz und Bedeutung für Kinder und Jugendliche. Vom ORF werden solche „Randsportarten“ auf Sport+ ausgelagert. Sie wurden gezeigt, mal live, mal als Aufzeichnung zu obskuren Tageszeiten. Sie waren im TV zu sehen; immerhin.