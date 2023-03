Mann in Oberösterreich erschossen

Der Mann wurde in seinem Haus in Grünburg im Bezirk Kirchdorf getötet. Die Polizei nahm der mutmaßlichen Täter fest.

In Grünburg im Bezirk Kirchdorf ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer Bluttat gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde ein Mann am Sonntag gegen 1.00 Uhr in seinem Haus erschossen. Der Täter - es soll sich um einen 37-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten handeln - flüchtete, wurde aber in den frühen Morgenstunden in seiner Wohnung festgenommen.

Das Opfer und der mutmaßliche Täter hätten sich gekannt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Bekannt sei bisher, dass der Täter zum Opfer gefahren und es zu einer Schussabgabe gekommen sei. Ob dem ein Streit vorangegangen sei, könne man noch nicht sagen. Das wäre Gegenstand der Ermittlungen. Der mutmaßliche Täter soll am Sonntagvormittag einvernommen werden.

