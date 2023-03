Madonna: Alterslos, künstlich – oder eben gar kunstvoll

Getty Images / Kevin Winter / Staff (c) 2023 for The Recording Academy

Like a Virgin. Madonna, Jg. 1958, zeigte sich filter- und faltenlos bei der Verleihung der Grammys im Februar. Getty Images / Kevin Winter / Staff (c) 2023 for The Recording Academy

Eine alterslose Madonna als Kunstfigur, Aufregung bei den Grammys – und ein Gegenbeispiel.

Am vergangenen 5. Februar trat Madonna in Los Angeles vor das weltweit zugeschaltete Publikum, um im Rahmen der Grammy-Gala das Album des Jahres vorzustellen. In ihrer Rede würdigte sie aber besonders die Leistung der ersten trans Künstlerin, die den Preis gewonnen hatte: Die Deutsche Kim Petras war mit der/dem non-binären Sam Smith in der Kategorie bestes Duo erfolgreich.

Madonna hob die Furchtlosigkeit der beiden hervor – ein Topos, mit dem sie auch ihr eigenes rebellisches Auftreten im Lauf von vier Jahrzehnten Popmusikschaffen gern charakterisiert. Nicht ihre Laudatio aber wurde zum Stein des Anstoßes, sondern das Aussehen der Popdiva: In sozialen Medien wurde sie als zu faltenlos, zu aufgeplustert, zu prall oder scheinjugendlich getadelt.

Piers Morgan, der für seine bizarren Auftritte häufig kritisierte TV-Mann, fand es gar angebracht, ein Foto von Madonna an jenem Abend in einem seiner Accounts zu teilen und zu fragen: „Ich dachte, Halloween fällt in den Oktober?“

Filter, Filler, Chirurgie

All diejenigen, die die „Body Transformation“ der Sängerin im Lauf der Zeit verfolgten, heute ihre Social-Media-Konten kennen, fanden den Auftritt vielleicht gar nicht weiter erwähnenswert. Mit einem Aussehen, das nicht so sehr „jugendlich“ ist, sondern vielmehr alterslos, künstlich – oder eben gar kunstvoll, scheint Madonna ihre Verwandlung ins Skulpturale vollendet zu haben.

Und an nichts anderem hat sie – wie etwa ihre Altersgenossen Michael Jackson oder Prince – zeit ihres Künstlerinnenlebens gearbeitet. Die hurtige Retusche von Bildern, die für Instagram mit einem Fingerwischen zurechtgemacht werden, das großzügige Anwenden diverser digitaler Kinkerlitzchen: Das gehört alles zur Aufmerksamkeitsökonomie der Social-Media-Ära und wird von jüngeren Künstlerinnen und Künstlern ebenso offensiv genutzt wie von der älteren Generation.

The Passenger. Iggy Pop, Jg. 1947, fotografiert von Juergen Teller („Por­traits“, bis 11. 3. bei Christine König). The Passenger. Iggy Pop, Jg. 1947, fotografiert von Juergen Teller („Por­traits“, bis 11. 3. bei Christine König).

Angesichts der Konsequenz von Madonnas Verwandlung könnte man an die Transformation der Künstlerin Orlan denken: Dieser aber standen noch nicht Filter und Filler zur Verfügung, um sich in eine Kunstfigur zu verwandeln. Mit Mitteln der plastischen Chirurgie verwandelte sie sich in ein nicht mehr ganz menschengleiches Wesen; unter der Gesichtshaut waren Implantate angebracht, die die Struktur des Antlitzes veränderten.

Zu Recht lehnte sich Madonna im Februar gegen die Woge von Frauenfeindlichkeit und „Ageism“ auf, die ihr da entgegenschlug.

In Kommentaren wurde sie für die Kompromisslosigkeit ihrer fortschreitenden Artifizialisierung (so in der „New York Times“) gelobt, oder man lotete aus, wieso „gut zu altern“ bei Frauen bedeutet, dass sie zwar möglichst faltenfrei daherkommen sollen, nicht aber „allzu gemacht“ aussehen (so in der britischen „Glamour“).

Einer, den so etwas nicht bekümmern würde – wohl auch, weil er ein Mann ist und sich zeitlebens ganz anders gerierte als die um zehn Jahre jüngere Madonna: Iggy Pop, dessen von Juergen Teller geschossenes Porträt man gerade bei Christine König sehen kann. Die Gegenüberstellung der beiden – Madonna bei den Grammys und Iggy Pop mit nackter Haut mit Runzeln und Falten – spricht eigentlich für sich: Zwei Arten, im Showbusiness zu altern. Ob Menschen jedes Geschlechts und Genders beide Wege beschreiten und dabei gleich sichtbar bleiben können, muss bezweifelt werden.

("Die Presse Schaufenster" vom 03.03.2023)