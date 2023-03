Nehammers Chance liegt in Doskozils fehlendem Mut

Verrückte Innenpolitik: Die traditionell uneinige ÖVP versammelt sich hinter ihrem Obmann, dafür demontiert die SPÖ scheibchenweise ihre Vorsitzende.

Heimlich, still und völlig unbemerkt hat sich da vor ein paar Monaten so eine Art innenpolitische Tag-Nacht-Gleiche ereignet: Seit der Jahrtausendwende wurde Österreich in etwa gleich lang von Bundeskanzlern der ÖVP wie von der SPÖ geführt. Zieht man die Monate des Übergangskabinetts von Hartwig Löger und die Expertenregierung unter der ersten und bisher einzigen Bundeskanzlerin, Brigitte Bierlein, ab, so ungefähr je elf Jahre und ein paar Zerquetschte.

Das ist neben der bloßen Zahlenspielerei für Innenpolitik-Nerds insofern interessant, als bisher von einer Art natürlichen Kanzlerschaft der Sozialdemokratie ausgegangen werden konnte. Denn seit der Reigen der ÖVP-geführten Regierungen seit Beginn der Zweiten Republik 1970 mit Josef Klaus zu Ende gegangen war, konnte das Amt am Ballhausplatz von der ÖVP in über 50 Jahren nur in zwei politischen Ausnahmesituationen zurückerobert werden.

Einmal mit dem hinlänglich auf der politischen Taktiktafel analysierten Manöver von Wolfgang Schüssel, der im Jahr 2000 als Dritter der Nationalratswahl unter massivem nationalen wie internationalen Widerstand eine ÖVP-geführte schwarz-blaue Koalition schmiedete. Und diese Konstellation unter ordentlicher Mithilfe einer zwischen Wien und Jörg Haiders Kärnten zerriebenen FPÖ und Karl-Heinz Grasser nur zwei Jahre später in einen fulminanten Wahlsieg ummünzen konnte. Die ÖVP war mit 42 Prozent der Stimmen das erste Mal seit 1966 (!) stimmenstärkste Partei geworden.

Ein Kunststück, das der damalige Publikumsmagnet Sebastian Kurz 2017 wiederholen konnte. Der scheinbar mühelos den hoch gehandelten SPÖ-Amtsinhaber Christian Kern aus dem Amt fegte und nach dem Ibiza-Skandal 2019 eindrucksvoll die Wiederwahl schaffte.

So eine neuerliche politische Ausnahmesituation ist derzeit allerdings nicht absehbar. Karl Nehammer wird zwar voraussichtlich mit dem Bonus des Amtsinhabers in die nächste Nationalratswahl gehen können. Seine Beliebtheitswerte liegen aber eher bei Michael Spindelegger und Reinhold Mitterlehner als bei Wolfgang Schüssel und Sebastian Kurz. Für eine Zusammenarbeit mit der FPÖ scheint der sich zunehmend radikalisierende Herbert Kickl aus heutiger Sicht keine wirklich brauchbare Option zu bieten. Allerdings hat sich ein anderes Vorzeichen umgedreht: Die traditionell uneinige ÖVP versammelt sich nach dem Kurz-Rücktritt-Schock vergleichsweise geschlossen hinter Nehammer. Das hat wohl auch damit zu tun, dass die schwarzen Kernländer nach zum Teil schmerzhaften Wahlniederlagen keine Lust haben, Steine aus dem Glashaus nach Wien zu werfen.

Dafür ist es die SPÖ, die alte schwarze Muster übernimmt. So wird Pamela Rendi-Wagners stückchenweise Demontage wohl spätestens bei einem Sonderparteitag nach der Salzburg-Wahl enden. Ob der oder die Nachfolgerin die Sozialdemokraten bis zur spätestens im Herbst 2024 stattfindenden Parlamentswahl einen und an die Spitze führen kann, ist mehr als fraglich. Zu unterschiedlich scheinen die Rezepte für die SPÖ-Zukunft des linken und rechten Parteiflügels. Die besten Chancen dazu hätte wohl der burgenländische Landeshauptmann, Hans Peter Doskozil.

Doch um auch hier die historische Perspektive zu wahren: Seit dem oben genannten Josef Klaus, der als Landeshauptmann von Salzburg als Finanzminister ins Kabinett Gorbach gewechselt ist, hat noch keiner der so beliebten Landeshauptmänner oder Wiener Bürgermeister trotz bester Ausgangspositionen seinen ersten Platz gegen die Chance auf den Regierungschef getauscht.

Übrigens scheint auch der freiheitliche Erfolgslauf Post-Ibiza und Post-Corona unter Herbert Kickl mit einem alten Vorurteil aufzuräumen: dass es dort nämlich hauptsächlich auf den zugkräftigen Spitzenmann ankommt. Bisher hat es bekanntlich noch jeder Nachfolger Jörg Haiders geschafft, die Freiheitlichen in Richtung ihres Zustimmungsplafonds zu führen.



