Lizzo holt gegen Victoria's Secret's aus

Lizzo bei den MTV Video Music Awards 2022 (c) REUTERS (CAITLIN OCHS)

„Inklusion um der Inklusion willen“. Popstar Lizzo hält nicht viel von der sich wieder aufbäumenden Dessousmarke Victoria's Secret.

Victoria's Secret hat sich in den vergangenen Jahren vom wirtschaftlichen Aushängeschild zum Sanierungsfall entwickelt. Das Reizwäsche-Label, das bei seinen Modenschauen jahrelang die Elite der Top-Models über den Laufsteg schickte, kämpfte lange mit Imageproblemen und sinkenden Verkäufen. Die auf ein sehr ausschließendes Bild von Weiblichkeit, also makellose, weiße Frauenkörper setzende "Sex Sells"-Vermarktung wurde in Zeiten von "Body Shaming"-Debatten und der "#MeToo"-Bewegung zum Stein des Anstoßes.

Zudem brachten Berichte über Belästigungsvorwürfe gegen Manager die Marke unter Druck. Jetzt will sich Victoria's Secret neu aufstellen und Frauenkörper zeitgemäßer inszenieren. Zu den neuen Testimonials zählen beispielsweise die indische Schönheit Priyanka Chopra, Fußballerin und LGBTQ-Aktivistin Megan Rapinoe oder Curvy-Influencerin Paloma Elsaesser. Vor Kurzem gab das Unternehmen auch bekannt, dass die berüchtigte Modenschau Ende des Jahres wieder zurückkehren werde - es wäre die erste Show seit 2019. Details gab es keine.

Die Aufrichtigkeit des Unternehmens wird von mehreren Seiten angezweifelt. Eine laute Gegenstimme meldete sich nun auch zu Wort. Popstar Lizzo, aktuell eine der berühmtesten Vorbilder in Sachen Körperpositivität, ist sehr skeptisch: "Das ist ein Gewinn für Inklusion um der Inklusion willen", twitterte sie. Sie kritisiert, dass Marken wie Victoria's Secret das Thema nur als Geldmaschine nutze, weil es eben gerade im Gespräch ist.

Die Identitäten von am Rande der Gesellschaft stehender Menschen seien keine "Trends", von denen man profitieren sollte. "Was passiert, wenn sich die ‚Trends‘ wieder ändern?" Lizzo fügte hinzu: "Legen die CEOs dieser Unternehmen Wert auf echte Inklusion? Oder ist ihnen nur Geld wichtig?"

