Anstieg der Großhandelspreise schwächt sich weiter ab

Die Preise legten im Februar im Jahresvergleich um 10,2 Prozent zu. Im Jänner betrug der Anstieg noch 13,2 Prozent. Technische Chemikalien waren erneut die größten Preistreiber, aber auch Lebensmittel wurden deutlich teurer.

Der Anstieg bei den Großhandelspreisen hat im Februar weiter nachgelassen. Die Steigerung belief sich im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch auf 10,2 Prozent, nach einem Plus von 13,2 Prozent im Jänner und einem Plus von 14 Prozent im Dezember. Im Vergleich zum Vormonat Jänner gab es einen Rückgang der Preise um 0,5 Prozent, teilte die Statistik Austria am Dienstag mit.

Die größten Preistreiber waren erneut technische Chemikalien (plus 51,3 Prozent) und feste Brennstoffe (plus 41,3 Prozent), aber auch Lebensmittel wurden deutlich teurer. Milch und Milcherzeugnisse, Eier, Speiseöle und Nahrungsfette zogen um 31,1 Prozent an, Preise für Zucker, Süßwaren, Backwaren stiegen um 25,9 Prozent, Fleisch und Fleischwaren wurden um 19,1 Prozent teurer und Obste, Gemüse und Kartoffeln verteuerten sich um 17,8 Prozent.

Billiger wurden dagegen Altmaterialien und Reststoffe (minus 28,1 Prozent), Gummi und Kunststoffe und Primärformen (minus 24,7 Prozent) sowie Eisen und Stahl (minus sieben Prozent).

