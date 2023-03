UAE-Neuzugang Großschartner: Den Superstar im Windschatten

Felix Großschartner (links) fährt seit dieser Saison an der Seite des schon jung gekrönten Tadej Pogačar (3. v. l.).

Felix Großschartner fährt seit heuer im UAE-Team um den zweimaligen Tour-Sieger Tadej Pogačar. Dessen Eifer und Nahbarkeit lassen den Oberösterreicher, 29, schwärmen, die neue Konkurrenz spornt ihn an.

Dampierre-en-Burly/Wien. Geht Tadej Pogačar bei einem Radrennen an den Start, dann fährt er um den Sieg. Aktuell tut der Slowene das noch bis Sonntag beim Etappenrennen zwischen Paris und Nizza, Erfolgsspur und Windschatten liefert ihm dabei erstmals in dieser Saison auch ein Österreicher. Nach fünf Jahren hat Felix Großschartner die familiäre Atmosphäre bei Bora hinter sich gelassen und für heuer beim UAE-Team um den zweimaligen Toursieger Pogačar angeheuert. „Ich wollte raus aus der Komfortzone und etwas Neues sehen“, erzählt der 29-Jährige über seinen prestigeträchtigen Wechsel zum Branchenprimus aus den Emiraten. „Das ist wie Real Madrid im Fußball.“

Schließlich ist die Mannschaft um Pogačar handverlesen, gilt der 24-Jährige doch als das Beste, was der Radsport in jüngerer Vergangenheit zu bieten hat. Denn seit der Mann aus Klanec, unweit der Hauptstadt Ljubljana, 2019 auf der World Tour aufgetaucht ist, lässt er die Szene staunen: Bei den ersten vier Grand Tours fuhr Pogačar stets auf das Podest, nach auf Anhieb zwei Triumphen in Frankreich (2020, 2021) musste er sich im Vorjahr nur dem Dänen Jonas Vingegaard geschlagen geben.