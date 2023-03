Die US-Regierung weist Vorwürfe Chinas zurück, die Vereinigten Staaten würden die Volksrepublik unterdrücken.

"Es gibt bei unserer Herangehensweise an diese äußerst wichtige Beziehung nichts, das irgendjemanden annehmen lassen sollte, dass wir einen Konflikt wollen", sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, mit Blick auf China am Dienstag in Washington. Zuvor waren Vorwürfe aus Peking laut geworden, dass die USA die Volksrepublik China unterdrücken würden.

Er machte deutlich, dass Konkurrenz nicht mit einem Konflikt gleichzusetzen sei. "Wir wollen konkurrieren und wir wollen diesen Wettbewerb mit China gewinnen, aber wir wollen es absolut auf dieser Ebene belassen", sagte Kirby.

Warnung aus China

Zuvor hatte Chinas Staatschef Xi Jinping laut amtlicher Nachrichtenagentur Xinhua gesagt, die westlichen Länder hätten China unter Führung der USA "rundum abgeschottet, eingekreist und unterdrückt," was die Entwicklung seines Landes bedrohe. Chinas Außenminister Qin Gang warnte vor "katastrophalen Konsequenzen", wenn die USA "nicht auf die Bremse treten".

Die USA hatten in den vergangenen Monaten Exportbeschränkungen gegen China verhängt, unter anderem für Computerchips. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt liefern sich bei der Herstellung von Halbleitern einen erbitterten Wettkampf. Die USA wollen durch den Lieferstopp verhindern, dass China die US-Technologie für militärische Zwecke einsetzen könnte.

(APA/AFP)