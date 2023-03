Fahrten von Umsteigeknoten kosten künftig zwischen 19.00 und 1.30 Uhr pauschal fünf Euro. Kooperationspartner sind die Stadt und das Taxiunternehmen Glück.

Der Fahrtenvermittler Uber startet in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ein Pilotprojekt für die "letzte Meile". Das Stadttaxi kann nun auch über die App des Unternehmens gebucht und bezahlt werden, wurde am Mittwoch in einer Aussendung bekanntgegeben. Zwischen 19.00 und 1.30 Uhr kostet die Fahrt von den Umsteigeknoten Klosterneuburg-Weidling und Klosterneuburg-Kierling pauschal fünf Euro. Kooperationspartner sind die Stadt und das Taxiunternehmen Glück.

Der von der Stadt geförderte Fixpreis gilt laut Aussendung für Fahrten im Gebiet von Klosterneuburg sowie nach Hadersfeld, einem Ort in der Marktgemeinde St. Andrä-Wördern. "Gerade kurze Strecken zu öffentlichen Verkehrsmitteln sind eine Lücke, die wir mit Mobilitätsangeboten wie Uber schließen können", sagte Martin Essl, General Manager Uber Österreich. Er hofft auf weitere interessierte Gemeinden.

Das Stadttaxi besteht seit fünf Jahren. "Mit der Uber-App sprechen wir vor allem junge Menschen in unserer Gemeinde an und wollen ihnen den sicheren Nachhauseweg so noch einfacher ermöglichen", erklärte Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP). Bei mit Uber gebuchten Stadttaxi-Fahrten ist das Ausfüllen eines Papier-Fahrauftrages nicht mehr notwendig.

