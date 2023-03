Gesetz über "Agenten": Georgien beugt sich Demonstranten

In Georgien protestieren Tausende für die Beibehaltung des Pro-EU-Kurses.

In Georgien protestieren Tausende für die Beibehaltung des Pro-EU-Kurses. APA/AFP/VANO SHLAMOV

Nach Massenprotesten gibt die georgische Regierung einen umstrittenen Gesetzesplan auf. Bürgerrechtler und Opposition warfen der Regierung vor, das Land vom proeuropäischen Weg abzubringen und in Moskaus Arme zu treiben.

Tausende aufgebrachte Demonstranten ziehen durch Georgiens Hauptstadt Tiflis und skandieren Parolen gegen die Regierung. Vor dem Parlament entrollen sie eine gewaltige EU-Flagge. Dann versuchen einige von ihnen, das Gebäude der Volksvertretung zu stürmen. Polizisten in schwerer Schutzausrüstung stellen sich den Protestierenden entgegen. Sie schleudern Tränengasgranaten und sprühen mit Wasserwerfern in die Menge.

Die Straßenschlachten der letzten Tage sorgen für politische Unruhe in dem kleinen Land im Kaukasus. Beobachter schätzten die Zahl der Demonstranten am Mittwochabend auf bis zu 15.000. Die Opposition und Bürgerrechtler werfen der Regierung vor, sie weiche vom proeuropäischen Kurs ab und nehme sich ein Vorbild am autoritären System Russlands.

Auslöser der Empörung war das Vorhaben der Regierung, ein Gesetz über sogenannte ausländische Agenten zu erlassen. Am Dienstag war der Gesetzesvorschlag in erster Lesung noch von einer Mehrheit der Abgeordneten unterstützt worden. Er besagte, dass etwa Medien oder Organisationen, die zu mehr als 20 Prozent aus dem Ausland finanziert werden, als solche „ausländische Agenten“ eingestuft werden. Nun lenkt die Regierungspartei Georgischer Traum ein und zieht den Gesetzesplan zurück.