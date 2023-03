Was uns unser Hühnerfleisch wert ist

Glückliche Hühner? Nur sechs Prozent des in Österreich verkauften Fleisches war zuletzt Bio-Qualität.

Trotz schockierender Bilder essen die Österreicher so viel Geflügelfleisch wie nie. Niedrige Preise und mehr Tierwohl widersprechen einander.

Ein Traktor überfährt in einem AMA-Mastbetrieb einige Hühner. Ein Mitarbeiter in einem AMA-bio-zertifizierten Schlachthof wischt die Arbeitsfläche mit einer regungslosen Henne ab. Videosequenzen, die der VGT jüngst veröffentlichte, können ordentlich auf den Appetit schlagen. Obwohl der Fleischkonsum insgesamt zurückgeht, essen die Österreicher so viel Geflügel wie nie. 2021 waren es 12,8 Kilogramm pro Kopf.

Um den Bedarf zu decken, schlachteten die österreichischen Betriebe laut der Statistik Austria 100,3 Millionen Hühner. Unter welchen Bedingungen geschieht das? Und welche Bedeutung hat der Preis in der Fleischproduktion?