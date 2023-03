Tommy Cash verschläft Pariser Modewoche

Matratzenlager, Strickabenteuer, Muskeltraining - Wie der estnische Rapper Tommy Cash der Modewelt die Show stiehlt.

Vielleicht hätte sich das neugeformte US-Musik-Liebespaar Avril Lavigne und Tyga mehr Aufmerksamkeit für sich erhofft. Als ein Berg Bettzeug neben ihnen in der ersten Reihe der Prêt-à-Porter-Show von Y/Project in Paris Platz nahm, wussten sie jedenfalls nicht so recht, was sie mit der Szene anfangen sollen. Lavigne packte sicherheitshalber eine schwarze Sonnenbrille aus. Tomas Tammemets vulgo Tommy Cash hat auf der Pariser Modewoche alle Blicke mit einer lustigen Performance auf sich gezogen - und es war kein Debüt für ihn.

Der aktuell vielleicht bekannteste estnische Star lieferte in einem Matratzenkostüm inklusive Schlafanzug und Patschen die unterhaltsamere Show als das französische Label. Bei seiner Ankunft brüllte er den Modegästen noch entgegen: „Entschuldigung, ich bin nicht aufgewacht“. Während die Models dann die neue Kollektion präsentierten, legte er eine Gesichtsmaske auf und tat so, als würde er schlafen. Die Gäste in der zweiten Reihe hatten wenig Freude mit seinem Auftritt.

Der 31-Jährige ist hauptberuflich als Rapper und Freestyle-Tänzer aktiv, seit einigen Jahren bekommt er dafür auch international Anerkennung. Zwei Alben konnte er bisher veröffentlichen, 2014 kam „Euroz Dollaz Yeniz“ heraus, 2018 der Nachfolger „¥€$“.

2019 hatte Cash seine erste Tournee durch Nordamerika als Vorgruppe von Oliver Tree auf dessen „Goodbye, Farewell Tour". Sein Hang zu Modewochen kommt auch nicht von ungefähr. 2018 veröffentliche er eine Modelinie, die auf subversive Weise westliche Stile mit östlichen Elementen und Insider-Witzen verband.

Auf den Fashion Weeks treibt sich Tommy Cash jedenfalls gerne herum, im Oktober 2022 strickte er in der ersten Reihe der Loewe Modenschau konzentriert an seinem Outfit. Anfang Juni wurde er bei der Show von Tommy Hilfiger mit nacktem Oberkörper beim Hantelheben gesehen.

(sh)