Polizei bestätigt: Acht Tote bei Amoklauf in Hamburg

Im Stadtteil Alsterdorf hat ein Unbekannter in einem Gebäude der Zeugen Jehovas acht Menschen erschossen und weitere verletzt. Auch der Täter zählt zu den Toten. Er dürfte ein Ex-Mitglied der Gemeinde gewesen sein.

Bei den Schüssen in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg sind nach Angaben der Polizei von Freitagfrüh acht Menschen getötet worden. Unter ihnen sei "offenbar auch der mutmaßliche Täter", wie die Polizei Hamburg mitteilte. "Weitere Menschen wurden durch die Tat zum Teil schwer verletzt". Die Spurensicherung am Tatort ging am Morgen weiter. "Im Moment laufen hier die Übergaben. Das ist alles im Fluss", sagte ein Polizeisprecher. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen stufte die Polizei die Tat als Amoklauf ein.

Streifenwagen mit Blaulicht hatten den Tatort am Abend weiträumig abgesperrt. Er verbindet die Hamburger Stadtteile Alsterdorf und Groß Borstel. An der stark befahrenen Straße Ring 2 liegt der sogenannte „Königreichssaal" der Zeugen Jehovas. Beamte mit Maschinenpistolen sicherten den Bereich zusätzlich ab. Unmittelbar nach den Schüssen waren alle Fenster des Gebäudes hell erleuchtet, ein Hubschrauber war in der Luft, zahlreiche Rettungswagen standen in den Straßen. Über eine amtliche Gefahrendurchsage der Behörde für Inneres in Hamburg war die Rede von einer "extremen Gefahr". Am frühen Morgen sicherte die Polizei noch weiter Spuren. Ein Leichenwagen fuhr vor das mittlerweile mit Sichtschutz abgedeckte Gebäude.

Der "Spiegel" berichtete, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas handeln soll. Weiter berichtete das Magazin von einer Pistole als Tatwaffe. Die Polizei konnte Freitagfrüh dazu jedoch keine Angaben machen - weder zu dem mutmaßlichen Täter oder zum genauen Tathergang. Die Hamburger Innenbehörde, die Staatsanwaltschaft und die Polizei wollten am Freitagmittag mehr Details bekannt geben.

Nachbarin berichtet von vier Schussrunden

Polizeieinsatz am Tatort (c) REUTERS (FABIAN BIMMER)

Welche Art von Veranstaltung in der Kirchengemeinde der Zeugen Jehovas abgehalten wurde, war zunächst unklar. Auf der Internetseite der Zeugen Jehovas war für den Donnerstagabend eine von zwei wöchentlichen Zusammenkünften angekündigt. Dazu ist den Informationen zufolge auch die Öffentlichkeit eingeladen. Polizeiangaben zufolge hatten mehrere Menschen die Veranstaltung besucht.

Eine Nachbarin berichtete von mehreren Schüssen bei der Veranstaltung der Zeugen Jehovas. "Es waren ungefähr vier Schussperioden. In diesen Perioden fielen immer mehrere Schüsse, etwa im Abstand von 20 Sekunden bis einer Minute", berichtete Studentin Lara Bauch am späten Donnerstagabend. "Ich habe dann weiter aus dem Fenster geschaut und bei den Zeugen Jehovas eine Person ganz hektisch vom Erdgeschoss ins erste Geschoss laufen sehen.“ Später seien Menschen von Polizisten an Händen und Füßen auf die Straße getragen worden. Vier Stunden nach den tödlichen Schüssen betrat schließlich die Spurensicherung in der Nacht den Tatort.

Die Zeugen Jehovas zeigten sich "tief betroffen". "Unser tiefes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer sowie den traumatisierten Augenzeugen. Die Seelsorger der örtlichen Gemeinde tun ihr Bestes, ihnen in dieser schweren Stunde Beistand zu leisten", hieß es in einem Statement auf der Website der Gemeinschaft.

Polizeieinsatz am Tatort (c) REUTERS (FABIAN BIMMER)

200.000 Zeugen Jehovas in Deutschland

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte den Angriff in einem Tweet als brutale Gewalttat bezeichnet. "Schlimme Nachrichten aus #Hamburg. Mehrere Mitglieder einer Jehova-Gemeinde sind gestern Abend einer brutalen Gewalttat zum Opfer gefallen", postete er am Freitag über den Regierungsaccount auf Twitter. "Meine Gedanken sind bei ihnen und ihren Angehörigen. Und bei den Sicherheitskräften, die einen schweren Einsatz hinter sich haben."

Die Zeugen Jehovas sind eine christliche Gemeinschaft mit eigener Bibel-Auslegung. Die Anhänger glauben an Jehova als "allmächtigen Gott und Schöpfer" und sollen sich strengen Vorschriften unterwerfen. Sie sind davon überzeugt, dass eine neue Welt bevorsteht und sie als auserwählte Gemeinde gerettet werden. Weltweit haben die Zeugen Jehovas etwa acht Millionen Mitglieder. Die "Weltzentrale" ist in New York. Die deutsche Gemeinschaft mit weniger als 200.000 Mitgliedern gehört zu den größten in Europa. In Österreich gibt es laut ihrer Homepage etwas über 22.000 aktive Zeugen Jehovas.

(APA/dpa)