Hauptbild • Krieps als Ingeborg Bachmann in „Reise in die Wüste“ von Margarethe von Trotta, Kinostart im Herbst 2023. • Wolfgang Ennebach

Eine leidenschaftliche, von einer gescheiterten Liebe zerstörte Frau: Ein neuer Kinofilm zeichnet dieses Bild von Ingeborg Bachmann. Die Hauptrolle spielt Vicky Krieps, die von Charlotte Casiraghi in den literarischen Salon des Hauses Chanel eingeladen wurde.

Um die Liebe geht es passenderweise an diesem Valentinstag in Paris: zunächst jene zwischen zwei Menschen, die für das Beieinanderbleiben des Paars nicht ausreichend war und so die eine der beiden, wie es später oft hieß, zerstört hat. Und zugleich, in diesem Fall ein bisschen weniger „amour-passion“, um das bibliophile Hingezogensein zu Werken der Literatur. Standesgemäß ist der Schauplatz jenes Studio 7L hinter der von Karl Lagerfeld gegründeten Buchhandlung in der Rue de Lille am linken Seine-Ufer, wo sich die zahllosen Bände aus der Privatbibliothek des Designers übereinander in höchste Höhen stapeln. Charlotte Casiraghi, Botschafterin des Hauses Chanel, Autorin und Model, hat für die Luxusmarke zu einem ihrer „Rendez-vous littéraires“ geladen.

Vor Ort findet dies in kleinstem Rahmen statt, für ein breiteres Publikum ist die literarische Gesprächsreihe – stets geht es um das Werk von schreibenden Frauen – später als Podcast und Video etwa auf YouTube verfügbar. Im Mittelpunkt steht diesmal Ingeborg Bachmann, deren Todestag sich heuer zum 50. Mal jährt.

Eine von vielen Todesarten

Auch das Literaturmuseum in Wien widmet der berühmten Schriftstellerin derzeit eine Ausstellung, die bis November zu sehen ist. Bei der Berlinale hat kurz nach dem Literaturtreff in Paris Margarethe von Trottas Film „Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste“ Weltpremiere, in dem Vicky Krieps die Kärntner Autorin spielt. Als Stargast ist auch die Luxemburgerin anwesend, die mühelos zwischen den Sprachen hin- und herwechselt, Gedichte auf Deutsch und Französisch vorträgt und darüber hinaus Einblick gibt in ihre Lesart – der Figur und des Werks.