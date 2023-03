Unter den Verletzten sind auch drei Kinder, wie das Innenministerium in der Hauptstadt Kabul mitteilte. Im Kulturzentrum in Masar-i-Sharif fand zum Zeitpunkt des Anschlags eine Preisverleihung für Journalisten statt.

Bei einem Bombenanschlag auf ein Kulturzentrum in Afghanistan sind am Samstag ein Wachmann getötet und mindestens acht Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten sind auch drei Kinder, wie das Innenministerium in der Hauptstadt Kabul mitteilte. In dem Kulturzentrum in der Stadt Masar-i-Sharif im Norden des Landes fand nach Angaben der Veranstalter gerade eine Preisverleihung für Journalisten statt.

Deshalb seien dort zahlreiche Journalisten, religiöse Gelehrte und kommunale Amtsträger versammelt gewesen. Zunächst gab es keine Selbstbezichtigung zu dem Anschlag in dem schiitischen Kulturzentrum.

In der Vergangenheit hatte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) immer wieder Anschläge verübt. Der IS bekämpft die seit August 2021 wieder herrschenden militant-islamistischen Taliban und betrachtet Schiiten als Todfeinde. Die meisten Einwohner Afghanistans sind sunnitische Muslime, die Schiiten sind in der Minderheit.

