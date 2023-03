„Was in Israel passiert, ist ein Staatsstreich"

In Israel nähert sich der Streit um die von der rechts-religiösen Regierung Benjamin Netanjahus geplante Justizreform dem Siedepunkt. Sie würde die Macht des Höchstgerichts schmälern und jene der Regierung praktisch grenzenlos erweitern. Der Widerstand erfasst sogar Teile des Militärs. Manche Analysten warnen im Extremfall vor Bürgerkrieg.

Woche für Woche versinken am Samstagabend zentrale Straßen Tel Avivs in einem blau-weißen Fahnenmeer. Zehntausende Menschen, die israelische Nationalflagge schwenkend, drängen sich dann dicht an dicht auf den Hauptverkehrswegen der Stadt, die nach frühen israelischen Nationalisten benannt wurden: Eliezer Kaplan, Haim Arlosoroff.



Uneingeweihte könnten die Marschierer selbst für Nationalisten halten, und tatsächlich verstehen sich viele von ihnen so: Sie protestieren aus Liebe zu ihrem Land. Aber dabei stellen sie sich gegen eine Regierung, zu der ebenfalls Nationalisten gehören, teils extrem Rechte.