Magnolie: Die Prinzessin des Frühlings

Das ist die früh blühende Magnolie, dieser schöne Baum, den man am besten in Ruhe lässt und nicht beschneidet. Es gibt viele Magnolien-Spielarten, und manche blühen auch im Sommer.

Die britische Schriftstellerin und Gärtnerin Vita Sackville-West stellte sich bereits vor rund 90 Jahren die Frage: „Ich wundere mich oft, warum dieser schönste aller blühenden Bäume nicht öfter gepflanzt wird.“

Sie meinte damit die Magnolie, diese Pracht des Frühjahrs. In meinem Fall kenne ich die Antwort: Der hiesige Boden hat sich als zu trocken erwiesen für die schöne Waldpflanze. Die streckt sich zwar gern Richtung Sonne und breitet sich oben aus, doch um die Wurzeln will sie kühle Feuchte spüren, und nur Ersteres kann ich ihr bieten. Deshalb gedeihen hier lediglich drei kleine Magnolien so recht und schlecht, und erst seit ich über ihre flach unter dem Boden wachsenden Wurzeln großräumig viel Mulch türme, entwickeln sie sich besser. Er sorgt für Dünger und hält die Feuchte im Boden, und das tut ihnen offensichtlich gut.