Warum Biden jetzt doch in der Arktis nach Öl bohren lässt

Unendliche Weiten: eine Ölpipeline läuft durch ein Reservoir im Norden Alaskas. (Archivbild) (c) The Washington Post via Getty Images (The Washington Post)

Joe Bidens Regierung gibt grünes Licht für ein Mega-Ölbohrprojekt in Alaska – trotz internationaler Kritik. „Willow“ verspricht 600 Millionen Barrel Öl, Biden verspricht Restriktionen.

New York/Washington, D. C./Anchorage. „This is a carbon bomb“, sagt die junge Frau in ihre Kamera. Sie sitzt in ihrem Zimmer, vor einer beigen Wand, und zählt resolut auf, wie Wasser, Land und Ressourcen verschmutzt würden, sollte die Regierung von US-Präsident Joe Biden das Vorhaben abnicken – und das alles dafür, um an mehr Öl zu kommen. „Wir können uns das einfach nicht leisten“, sagt die Frau, die sich auf der Videoplattform Tiktok @elisejoshi nennt und sich als „Klima-Nerd“ aus der San Francisco Bay Area beschreibt.

Elise ist eine von vielen jungen Menschen, die in den vergangenen Wochen via Social Media auf ein umstrittenes Ölbohrprojekt im Bundesstaat Alaska hinwiesen – und so vokal dabei waren, dass das Vorhaben rund um den Globus von jungen Internetnutzern verteufelt wurde. Eine Unterschriften-Protestaktion, adressiert an Biden, hielt am Montag zu Mittag bei knapp vier Millionen Unterstützern – sie könnte als größte Sammelaktion der Plattform „Change.org“ enden.