Mit der Gondel auf den Kahlenberg?

Eine Seilbahn von Heiligenstadt über die Donauinsel auf den Kahlenberg: Die Idee nimmt Formen an, Projektbetreiber starten einen neuen Anlauf. Doch die Stadt ist skeptisch.

Wien. So ganz lässt es Wien nicht los: Die Idee einer Seilbahn über die Stadt. Während derartige Pläne in Ottakring und Penzing eingeschlafen sind, rumort es in Döbling: Dort ist eine Seilbahn auf den Kahlenberg wieder im Gespräch.

Von der U4-Station Heiligenstadt über die Donauinsel nach Jedlesee, Strebersdorf und dann auf den Kahlenberg soll die 5,6 Kilometer lange Strecke führen. Vier Stationen, 20 Minuten Fahrtzeit, 10 Personen pro Gondel, 1800 Personen pro Stunde, 600.000 Fahrten pro Jahr – soweit die Eckdaten.