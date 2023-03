Wiens Freizeit stellt sich vor

In der Woche nach Ostern können Wienerinnen und Wiener verbilligt oder gratis mehr als 400 Freizeitangebote in der Stadt ausprobieren.

Wien. Bootfahren, Bogenschießen, Klettern, Tanzen, Golfen – dass das Freizeitangebot in Wien durchaus vielfältig ist, mag bekannt sein. Wie vielfältig, das wissen womöglich viele Wienerinnen und Wiener aber nicht – oder haben in der Pandemie darauf vergessen.

Um vor allem die kleineren Freizeit- und Sportbetriebe in der Stadt bekannter zu machen und zu stärken, hat die Wiener Wirtschaftskammer eine Initiative mit dem (wohl selbsterklärenden) Namen „Lust auf Wien“ ins Leben gerufen: Eine Woche lang können Wienerinnen und Wiener in verschiedene Betriebe blicken, zu reduzierten Preisen (oder überhaupt gratis) Angebote ausprobieren, bisher weniger bekannte Sportarten testen – und natürlich im Idealfall wiederkommen.

110 Wiener Unternehmen nehmen an der Aktion teil, insgesamt gibt es rund 400 Angebote, die in der Aktionswoche – vom 11. bis 18. April, also in der Woche nach den Osterferien – in Anspruch genommen werden können. Mit dabei sind Bootsverleiher auf der Alten Donau, Kultureinrichtungen wie Kinos und das Schauspielhaus Wien, einige Fitnessstudios, aber etwa auch Tanzschulen. Dort gibt es in der „Lust auf Wien“-Woche unter anderem Discofox-Einheiten für Anfänger, aber auch Kurse für Hochzeitspaare, die ihre Tanzkenntnisse auffrischen (oder sich schnell solche zulegen) möchten.

Genusstouren durch die Stadt

Mit dabei sind aber auch einige Wiener Fremdenführer, die – teilweise gratis – zu Touren durch die Stadt laden von „Wien für Wiener“ bis zu kulinarischen Genusstouren.

Ziel der Initiative ist es, „den Wienerinnen und Wienern die Vielfalt der Freizeitbetriebe in der Stadt näherzubringen“, wie Markus Grießler, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wiener Wirtschaftskammer, sagt. Ab Samstag (18. März) finden sich die teilnehmenden Betriebe auf der neuen „Lust auf Wien“-Website, hier kann man sich auch Termine in der Aktionswoche vereinbaren. (mpm)

Web: www.lustauf.wien

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.03.2023)