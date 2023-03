Mehrere Schwerverletzte bei Kleinbus-Kollision auf A5

In Niederösterreich sind zwei Kleinbusse kollidiert. Zehn Personen sollen Blessuren erlitten haben. Fünf Insassen wurden eingeklemmt.

Ein Verkehrsunfall auf der A5-Umfahrung Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) hat Samstagfrüh zehn Verletzte gefordert. Nach Angaben von Sonja Kellner, der Sprecherin des niederösterreichischen Roten Kreuzes, waren zwei Kleinbusse kollidiert. Fünf Personen erlitten demnach schwere (siewurden in den jeweiligen Fahrzeugen eingeklemmt), fünf weitere leichte Blessuren. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser in Österreich sowie im benachbarten Tschechien gebracht.

Vom Roten Kreuz wurden laut Kellner fünf Rettungsfahrzeuge und ein Notarztwagen aufgeboten. An Ort und Stelle war auch der Bezirkseinsatzleiter. Angefordert wurden zudem zwei Notarzthubschrauber sowie tschechische Rettungskräfte.

Die Nord/Weinviertel Autobahn (A5) war vorübergehend gesperrt. Es bildete sich Stau, eine lokale Umleitung wurde eingerichtet.

