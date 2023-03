Der Wahlkampf um die rote Basis

Sie sind SPÖ-Mitglied und wissen nicht, für wen Sie stimmen sollen: Pamela Rendi-Wagner oder Hans Peter Doskozil? Wir helfen Ihnen gern dabei. Wir kennen die Genossen schließlich schon seit 1848.

Es gab Entscheidungen in den obersten Gremien, in Hinterzimmern, in Telefonaten, auf Parteitagen, aber eine Entscheidung per Mitgliedervotum gab es hierzulande noch nie. Die SPÖ als progressive Kraft geht auch hier voran. Eine Partei der Basis für die Basis. Die Parteiführung wollte das zwar nicht unbedingt, aber der Rebell aus dem Burgenland setzte das durch. In einigen Wochen soll es so weit sein, Mitte nächster Woche will man sich im SPÖ-Präsidium auf das Procedere einigen.



Voraussichtlich zwei Kandidaten stehen zur Auswahl: Pamela Rendi-Wagner, die Amtsinhaberin, und Hans Peter Doskozil, der Herausforderer. Es ist nicht nur die Wahl zwischen Frau und Mann, zwischen Partei-Establishment und Partei-Peripherie, sondern auch eine weltanschauliche.