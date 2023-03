Ein Sonnenschirm für die Welt

Thriller-Autor Marc Elsberg ist ein Meister apokalyptischer Szenarien. In „Celsius“ wird das Weltklima manipuliert. Es ist das beste Buch des Österreichers seit seinem Bestseller „Blackout“. ✒

Kaum ein anderer deutschsprachiger Thriller-Autor – mit Ausnahme von Tom Hillenbrand („Drohnenland“, „Hologrammatica“, „Montecrypto“) vielleicht, der mit seinen Büchern allerdings meist die nähere oder fernere Zukunft beleuchtet – ist derart am Puls der Zeit wie der Österreicher Marc Elsberg. Als er vor mehr als zehn Jahren seinen Bestseller „Blackout“ schrieb, schien ein flächendeckender Stromausfall in Europa zwar jederzeit möglich, aber weniger wahrscheinlich, als er es heute angesichts der Energiewende ist. Wenn nun in „Celsius“ plötzlich ungewöhnliche chinesische Flugobjekte am Himmel auftauchen, denkt man unweigerlich an den Vorfall im US-Luftraum im Februar, der letztlich mit einem von einem US-Kampfjet abgeschossenen chinesischen Ballon geendet hat.

Allerdings wirken jene Flugobjekte, die in Elsbergs neuem Buch auftauchen, weit bedrohlicher: riesige Drohnen mit sechs langen Flügeln, „die wie Stachel in verschiedenen Winkeln vom Rumpf abstanden“. Während in den sozialen Medien über Ufos spekuliert wird, bereitet dem US-Präsidenten etwas anderes viel mehr Sorgen. Die Megadrohnen fliegen von China in Richtung Taiwan. Ein Konflikt zwischen China und Taiwan, das hat der Welt gerade noch gefehlt! Doch in Wahrheit kommt es noch viel schlimmer. Denn China will nicht Taiwan militärisch attackieren, sondern das Weltklima verändern.



Chinas Monsterlibellen. Marc Elsberg befasst sich in seinem 600 Seiten umfassenden Thriller mit Geo-Engineering, dem menschlichen Eingreifen mit technischen Mitteln ins Weltklima. China übernimmt in „Celsius“ angesichts der jahrzehntelangen Inaktivität der USA und Europas eine Vorreiterrolle und will mithilfe der monströsen „großen Libellen“, die wetterverändernde Partikel in der Atmosphäre ausbringen, einen „großen Sonnenschirm“ über die Erde spannen, um so die Klimaerwärmung abzumildern. Ein derartiger Eingriff hätte allerdings unabsehbare Folgen.