Der Wiener Hotelier Oliver Braun kämpft wie viele in seiner Branche mit Mitarbeitermangel. Mehr Geld für die Mitarbeiter ist nicht die alleinige Lösung. „Es wirkt zwar schnell, verpufft aber auch schnell“, sagt Braun und sieht hier auch Parallelen zu den vielen Staatshilfen.

Hotellerie und Gastronomie jammern über große Personalnot. Genau in dieser Zeit sperren Sie in Wien ein Hotel auf. Nennt man nicht gerade „Perfektes Timing“ oder?

Oliver W. Braun: Gibt es denn für irgendetwas ein perfektes Timing? Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so – aus einem Zufall heraus. Wir hatten beschlossen, dieses Haus zu sanieren. Es war in die Jahre gekommen und wir wollten die Bauarbeiten in Etappen über vier Jahre durchführen. Dann kam die Pandemie und wir haben die Sanierung ganz durchgezogen.