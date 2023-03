Im Vitra Design Museum wächst die Zukunft im Garten

Drucken

Hauptbild • Auch am Vitra Design Campus liegt ein Garten: vom niederländischen Gestalter Piet Oudolf.

Das Vitra Design Museum blickt mit einer Ausstellung weit über den Gartenzaun: in die Zukunft und in jene Gärten, in denen man sie vorausahnen kann.

Der Gartenzaun – als Metapher würde er fast näher­liegen als der Tellerrand. Diesen bemüht man im Sprachgebrauch allerdings deutlich öfter. Vor allem wenn es um Horizonte geht, die man zuvor noch gar nicht bemerkt haben sollte. Auf dem Gestaltungsterrain, das Garten heißt, schien das Feld auch lang ziemlich klar abgesteckt. Trotzdem hat sich das Team der Kuratoren und Kuratorinnen im Vitra Design Museum vorgenommen, „weit“ zu denken. Und sich dabei nicht von Thujen-hecken und sonstigen konventionellen Vorstellungen von Garten aufhalten zu lassen. Der Gartenzaun scheint bei „Garden Futures. Designing with Nature“ auch nur deshalb aufzutauchen, damit man ihn entlang der Schau demonstrativ niederreißen kann.



Man war ja doch nur eingezwängt in seiner Wahrnehmung wie die Pflanze im Topf. Davon, was Garten ist und was Garten sein könnte. Etwa der Ort, an dem soziale Gerechtigkeit mit verhandelt wird. Oder die noch brachliegende Experimentierfläche für die Zukunft der Städte.