Die SPÖ auf der Suche nach sich selbst

Die SPÖ ist nicht nur in einem Machtkampf, sondern auch in ihren Statuten gefangen. Am Ende aber sollte gelten: Wer vorne ist, hat gewonnen. Kowalls Kandidatur kommt dabei eher Doskozil entgegen.

Es waren „gute Gespräche, gute Diskussionen“, sagte Pamela Rendi-Wagner nach dem SPÖ-Präsidium. Hans Peter Doskozil wirkte nicht so. Er müsse das erst sickern lassen, meinte er nachdenklich und offensichtlich unzufrieden – und verließ recht rasch den Ort des Geschehens.

An sich scheint das Procedere in Ordnung. Es ist zwei Wochen Zeit für die Befragung, per Brief oder Mail, die Abwicklung wird von einem Notar begleitet. Der Stichtag für die Parteimitgliedschaft, bis zu dem man wahlberechtigt ist, passiv und aktiv, wurde mit diesem Freitag festgelegt.