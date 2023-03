Klima: "Wir entscheiden in diesem Jahrzehnt"

(c) imago images/teamwork (Achim Duwent�ster via www.imago-images.de)

Die Schattenseite der Sonne: "Wir sind mitten in der Klimakrise" - Anpassung und Gegenmaßnahmen sind überfällig. so der Tenor auf einer Konferenz, die unter anderem die Akademie der Wissenschaften organisiert hat.

Die Schattenseite der Sonne: "Wir sind mitten in der Klimakrise" - Anpassung und Gegenmaßnahmen sind überfällig. so der Tenor auf einer Konferenz, die unter anderem die Akademie der Wissenschaften organisiert hat. (c) imago images/teamwork (Achim Duwent�ster via www.imago-images.de)

Was bedeutet der Bericht des Weltklimarats konkret und welche Erwartungen werden an den zweiten österreichischen „Sachstandsbericht Klimawandel“ gestellt? Eine Tagung in Wien gibt erste Antworten.

„Es gibt keinen Sektor, der nicht betroffen ist“, sagt Hans Otto Pörtner, Meeresbiologe am Alfred Wegener-Institut. Diese Aussage hat sowohl für den gesamten Globus Geltung, wie auch für Österreich. Pörtner, der an vier Berichten des Weltklimarats (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) mitgearbeitet hat, formuliert dies am Freitag auf einer Fachtagung in Wien so: „Die Natur ist schon unterwegs.“