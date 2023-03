Der Turm in Österreichs Viererkette

In der Ligue 1 ist Kevin Danso ein „Dauerbrenner“, der Lens-Verteidiger hat keine Spielminute versäumt. Er bewährte sich auch im ÖFB-Team gegen Aserbaidschan, gegen Estland ist der Voitsberger mit Ghana-Wurzeln gesetzt.

Linz/Wien. Der 4:1-Pflichtsieg gegen Aserbaidschan ist analysiert. Max Wöber ist verletzungsbedingt abgereist, das Knie von Doppeltorschütze Marcel Sabitzer zwickt, auch Verteidiger Gernot Trauner ist fraglich – und trotzdem ist heute in Linz gegen Estland (20.45 Uhr, live ORF1) auch im dritten Vergleich mit den Balten ein Sieg unerlässlich. Daran ließ Teamchef Ralf Rangnick gar keinen Zweifel aufkommen.



Die sportliche Überlegenheit sei klar, sie müsse genützt werden. Zudem, ein Punkteverlust ist auf dem Weg zur EM 2024 in Deutschland gegen die Nr. 109 der Fifa-Welt weder eingeplant noch erwünscht. Man brauche jeden Zähler in den Duellen mit Belgien und Schweden.

Laut, deutlich, kompromisslos

Gegen die Esten will sich auch Kevin Danso abermals empfehlen. Der Verteidiger, 24 und in Diensten des RC Lens, hat sich in Frankreichs Ligue 1 gehörig weiterentwickelt. Lens ist hinter Paris Saint-Germain und Olympique Marseille Tabellendritter. Mit nur 21 Gegentoren in 28 Ligaspielen verfügt Lens über die beste Defensive in der Liga des Vizeweltmeisters. Danso, dessen Kommandos im ÖFB-Team laut und deutlich sind, fällt bei dieser Betrachtung auf.



Der Voitsberger mit ghanaischen Wurzeln hat als einer von drei Feldspielern in dieser Ligue-1-Saison keine Spielminute verpasst. Trainer Franck Haise vertraut dem 1,90-Meter-Mann, der ab dem sechsten Lebensjahr in England aufgewachsen ist. Das tut auch Rangnick, obgleich er nur in drei von bislang neun ÖFB-Länderspielen das Spielfeld ohne Gegentor verlassen konnte. Danso, der zwölf Länderspiele bestritten hat, ärgerte das Aseri-Tor (verursacht durch einen Fehler von Trauner) „außerordentlich“.

David Alaba spielt wieder mit

Mit der Rückkehr von David Alaba – er soll heute ein paar Spielminuten bekommen, dass er von Beginn an mitspielt, ist unwahrscheinlich – kommt noch mehr Sicherheit in die Viererkette. Danso stabilisiert sie ganz besonders, sehr zur Freude von Rangnick.



Wenn der Deutsche, 64, heute an der Seitenlinie sein zehntes ÖFB-Spiel absolviert, ist seine Handschrift im Spiel zu sehen. Österreich kann und will jetzt mehrere Systeme spielen und auch auf die des Gegners reagieren. In der Abwehr hat Rangnick Gefallen an der Viererkette gefunden, er kitzelt aus allen Spielern, verriet Alaba, „alles heraus“. Ob Ehrgeiz oder Einstellung, alles sei anders. Man habe viele Schritte vorwärts gemacht. Bis zur EM ist es aber noch sehr weit, dabei: Die Vorentscheidung mit den Spielen in Belgien (17. Juni) und gegen Schweden (20. Juni, Happel-Stadion) naht.