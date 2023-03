Verkauf von Silicon Valley Bank vor Abschluss

Die First Citizens könnte die zusammengebrochene SVB kaufen. Bloomberg berichtet über fortgeschrittene Gespräche.

Die US-Bank First Citizens Bancshares steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Übernahme der zusammengebrochene Silicon Valley Bank (SVB). Die Bank mit Sitz in North Carolina sei in fortgeschrittenen Gesprächen zum Erwerb der SVB, berichtete die Agentur "Bloomberg" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach könnte der Deal mit dem Einlagensicherungsfonds FDIC noch am Sonntag (Ortszeit) abgeschlossen werden.

Der FDIC hatte die SVB am 10. März übernommen und bereits einen vergeblichen Anlauf unternommen, das Institut zu verkaufen. First Citizens und die FDIC reagierten nicht sofort auf Anfragen von Reuters zur Stellungnahme.

Erst waren in den USA zwei mittelgroße Banken kollabiert und verstaatlicht worden, dann traf das Misstrauen der Anleger eine Reihe kleinerer und mittelgroßer Finanzhäuser des Landes. Ein Domino-Effekt, der auch jenseits des Atlantiks angekommen ist.



(APA/Reuters)