Polar-Musikpreis an Sängerin Angélique Kidjo und Komponist Arvo Pärt

Angélique Kidjo singt in ihren Muttersprachen Fon und Yoruba sowie in Französisch und Englisch (c) APA/AFP (STEFANI REYNOLDS)

Angélique Kidjo sei "eine der besten Singer-Songwriterinnen" der Welt, begründete die Jury. Sie lobte auch Arvo Pärts einzigartige Kompositionstechnik.

Für bedeutende Errungenschaften in der Musik wird jedes Jahr der Polar-Musikpreis vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Geigerin Anne-Sophie Mutter ebenso wie Metallica oder Grandmaster Flash. Heuer kommen erneut drei dazu: die Sängerin Angélique Kidjo aus Benin, der britische Produzent Chris Blackwell und der estnischen Komponist Arvo Pärt.

Kidjo sei "eine der besten Singer-Songwriterinnen" der Welt, begründete die schwedische Polar-Jury am Dienstag ihre Entscheidung für die fünffache Grammy-Gewinnerin. Die Musikerin, die in Benin geboren wurde und seit Jahren in Frankreich lebt, singt in ihren Muttersprachen Fon und Yoruba sowie in Französisch und Englisch. Bekannt wurde sie vor allem mit den Songs "Agolo" und "We We", das "Time"-Magazin würdigte sie als "Afrikas führende Diva".

Pärt, der "meistgespielte lebende Komponist"

Der 87-jährige Pärt, den die Polar-Jury als den "meistgespielten lebenden Komponisten" bezeichnete, wird für seine einzigartige und meditative Kompositionstechnik Tintinnabuli (nach dem lateinischen Wort für "Glöckchen") geehrt, die er in den 70er Jahren erfunden hatte. Bei diesem steigert sich Klangmaterial von reduziert zu komplex.

Der 85-jährige Brite Blackwell hatte 1959 in Jamaika die legendäre Plattenfirma Island Records gegründet, die Stars wie Bob Marley, Cat Stevens, Roxy Music und U2 unter Vertrag nahm.

Polar-Musikpreis Der Polar-Musikpreis wurde 1989 von Stig Anderson ins Leben gerufen, der insbesondere als Manager der Kultband Abba bekannt wurde. Im vergangenen Jahr wurden die Punk-Ikone Iggy Pop und die Songwriterin Diane Warren ausgezeichnet. In diesem Jahr werden die mit 600.000 Kronen (53.500 Euro) dotierten Preise am 23. Mai in Stockholm verliehen.

(APA/dpa)