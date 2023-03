Erdbeben der Stärke 4,2 in Niederösterreich

Das Epizentrum lag laut Geosphere Austria in der Region Gloggnitz am Semmering. Auch das Android Warnsystem meldete das Erdbeben, das auch in Wien oder Graz zu spüren war.

Ein Erdbeben hat am späten Donnerstag Abend Niederösterreich erschüttert. Die Messanstalt Geosphere Austria (ehemals ZAMG) meldete am Abend auf ihrer Website, dass um 22.26 Uhr ein Beben der Stärke 4,2 in der Region Gloggnitz gemessen wurde. Ein weiteres Beben der Stärke 2,3 folgte um 23.11 Uhr.

Auch Google meldete am Abend auf Suchbegriffe wie „Erdbeben in Wien“ eine „geschätzte Erdbebenstärke von 4,4" mit Epizentrum in Gloggnitz, betroffene Länder seien Österreich und Ungarn. Dabei handelt es sich um eine Erdbebenwarnung von Android. Das Erdbebenwarnsystem von Android nutzt Geräte- und Sensordaten von Android-Smartphones mit aktivierter Google-Standortgenauigkeit, die sich in Regionen befinden, in denen Erschütterungen durch Erdbeben erkannt werden.

„In Pitten, ich saß am Balkon und glaubte, alles bricht zusammen! Risse an der Wand“, berichtete ein Nutzer auf Twitter. Auch in Wien, Klosterneuburg, Linz, Eisenstadt oder Graz bemerkten Menschen Erschütterungen. „Ja, in Floridsdorf war die Erschütterung zu spüren. Die Gläser haben von selbst geklirrt“, schreibt ein Twitter-User. „Sankt Pölten Land: zuerst sehr deutlich gehört, dann deutlich gespürt. Keine Schäden“ lautete ein Bericht aus Niederösterreich. Das Portal Volcanodiscovery.com verzeichnete drei Stunden nach dem Beben 1456 Berichte von Menschen, die das Ereignis bemerkt hatten. (tes)