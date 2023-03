Scorseses neuer Film mit DiCaprio feiert in Cannes Weltpremiere

Lily Gladstone und Leonardo DiCaprio in "Killers of the Flower Moon"

„Killers of the Flower Moon“ handelt von einer Mordserie an amerikanischen Ureinwohnern. Auch die Darsteller Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone dürften nach Cannes reisen.

Martin Scorsese führt Regie, Leonardo DiCaprio spielt die Hauptrolle. Bis jetzt hat das Duo nicht die schlechtesten Filme zusammen gedreht, entsprechend hoch sind die Erwartungen an „Killers Of The Flower Moon“. Nun ist fix: Der Film wird seine Weltpremiere am 20. Mai in Cannes feiern. Das teilte die Pressestelle des Filmfestivals am Freitag mit. Neben Scorsese werden auch die Darsteller DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone und weitere der Schauspielerinnen und Schauspieler vor Ort erwartet.

„Killers Of The Flower Moon“ wurde von Apple produziert und basiert auf wahren Begebenheiten, die der US-Journalist David Grann in einem Buch verarbeitete: Es geht um Morde an Mitgliedern des indianischen Stammes der Osage in den 1920er-Jahren, nachdem auf ihrem Land Öl gefunden wurde.

Die 76. Ausgabe des Festivals findet von 16. bis 27. Mai statt. Scorsese war schon häufig Gast in Cannes. 1976 bekam er für seinen Film „Taxi Driver" die Goldene Palme, zehn Jahre später wurde er für „Die Zeit nach Mitternacht" mit dem Regie-Preis ausgezeichnet. 1998 war er Jury-Präsident.

(APA)