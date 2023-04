Unter 20 Euro im Mama Royal

Irgendetwas tut sich immer bei den Huths: Jetzt wurde das Grillhouse zum orientalisch angehauchten Mama Royal mit modernem Kebab: funktioniert.

Hut(h) ab, wer sich da noch auskennt: Auf der einen Seite der Schellinggasse befindet sich die Gastwirtschaft Huth, daneben das Mama und der Bulle mit Steaks und Burgern und die Brauerei Mama Kraft, gegenüber steht das italienische Huth da Moritz und dort, wo bis vor einiger Zeit das Grillhouse Huth da Max war, heißt es nun: Mama Royal. An der Ecke ist jedenfalls immer irgendetwas in Bewegung, nur eines ändert sich nicht: Sie ist fest in der Hand des Gastronomenehepaars Huth.



Ihr jüngster Streich: eine Mischung aus modernem Kebab und Grill, und ob einen das jetzt anzieht oder nicht: Hier sind einfach Profis am Werk. Das Service zuvorkommend, die Atmosphäre angenehm, die Swingmusik genau richtig laut. Dass die Karte jetzt ein bisschen in Richtung Orient geht, liegt wohl daran, dass man damit momentan offenbar wenig falsch machen kann. Die Vorspeisen heißen hier nun Mezze, wobei die recht breit gefasst sind, von cremigem, mit karamellisierten Zwiebeln und Granatapfel garniertem Hummus (sehr fein, 7,80 Euro) über Garnelen und Tatar bis zu ebenfalls sehr guten Pommes (7,80 Euro). Eines der modernen Kebabs ist das Cajun Chicken (13,80 Euro): saftig-würziges, ausgelöstes Hendl auf Fladenbrot mit (noch einmal) Hummus, Mayonnaise und grüner Sauce, dazu etwas Gemüse. Da gibt es wenig zu meckern – außer, dass es schwierig zu essen ist: Aufrollen wird nicht empfohlen, auch wenn der Screen im Lokal dazu aufruft, das Besteck sauber zu lassen und sich die Finger schmutzig zu machen. Auch sehr fein: das Bulle Kebab (13,80 Euro), eine Art Pulled Beef mit fruchtiger Chilisauce. Insgesamt ist das alles eher hochpreisig. Es gibt aber auch ein Mittagsmenü, je nach Tag zum Beispiel eines der Kebabs mit vorab Hummus, Salat oder Suppe.



Das Fleisch kommt hier durchwegs vom Josper-Holzofengrill – dieses Profi-Ding liegt gerade stark im Trend –, auch das Fladenbrot hat einen kurzen Abstecher aufs Feuer gemacht, die Steaks – die hier nicht ausprobiert wurden – kommen sowieso vom Grill. Was soll man sagen: Es funktioniert.



Mama Royal, Schellinggasse 6, 1010 Wien, Mo–Mi 12–23 Uhr, Do–So 12–24 Uhr, www.mamaroyal.at

